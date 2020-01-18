طلاب 2 ثانوي .. امتحان الفيزياء والتاريخ صعب للغاية ..فيديو

أدى اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي سادس امتحان إلكتروني لهم في عام 2020 ، حيث امتحن طلاب الفرقة الأدبية مادة التاريخ وطلاب الفرقة العلمية مادة الفيزياء إلكترونيا عبر التابلت في معظم مدارس الجمهورية وذلك بنظام الكتاب المفتوح.



لذلك رصدت عدسة صدى البلد أراء طلبة الصف الثاني الثانوي في امتحاني مادة التاريخ و مادة الفيزياء اليوم باستخدام التابلت.



في البدايه قالت نورين عصام احدى طالبات الشعبة العلمية بالصف الثاني الثانوي ان امتحان مادة الفيزياء اليوم كان صعبا للغاية وكانت الاسئلة ملتوية بشكل كبير يصعب فهمها و معظم الأسئلة جاءت من خارج المنهج فيجب ان يكون مستوى ذكاء وتركيز الطالب متميز جدا لأن الطالب المتوسط لن يقدر على فهم وحل تلك الاسئلة وبالتالي يجد صعوبة في الاجابة عليها موضحة ان نماذج امتحانات الوزارة لم يأت منها شئ لافتة الى أن التابلت نظام جيد جدا خاصة في الاسئلة الاختيارية.



وأشار شادي عرفة احد طلاب الشعبة العلمية إلى أن نماذج امتحانات الوزارة كانت أسهل كثيرا من امتحان اليوم لأن أسئلة امتحان اليوم كانت غير مفهومة بشكل كبير فبالتالي الاجابة عليها كان صعب للغاية لافتا إلى أن نظام الامتحان باستخدام التابلت كان جيدا ولم يجد اية صعوبات في التعامل معه.



وأوضح أكرم متولي أحد طلاب الشعبية الادبية ان امتحان مادة التاريخ اليوم كان صعبا للغاية مقارنة بالامتحانات الماضيه لان الامتحان كان يعتمد على النظام الاختياري وجميع الاختيارات مشابهه لبعضها وكان يصعب الاختبار بينهم، وأشار إلى أن الامتحان باستخدام التابلت نظام جيد بإستثناء بعض الأعطال التي حدثت بها أثناء امتحان الجبر.



وأكد صالح علي طالب بالشعبة الأدبية على أن امتحان التاريخ اليوم سيئ للغايه ويصعب فهمه والاجابه عليه بسبب تشابه الإجابات الاختيارية بشكل كبير فبالتالي يصعب علينا الاختيار من بينها، مشيرا إلى أن استخدام التابلت في الامتحان اليوم كان جيدا مقارنة بالعام الماضي.



يذكر ان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكد أنه يطالب جميع أولياء الأمور والطلاب الدارسين بالصف الثاني الثانوي ، بضرورة التركيز علي الامتحان نفسه وليس على الشبكات والأجهزة لانها مجرد وسائل وليست هدفا.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد: أنه لابد من التركيز على تطور مهارات الطلاب من خلال نتائج الامتحانات بالأسئلة الجديدة بدلا من الانشغال بالتعليق على البنية الإلكترونية.