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أخبار البلد

الدنبوقي عن مادة الخطبة في القانون الجديد: لم يقدموا جديدا

السبت 18/يناير/2020 - 02:45 م
رضا الدنبوقى
رضا الدنبوقى
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امل مجدي
قال المحامى رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إن المادة الموجودة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد الخاصة بالخطبة ليست بجديدة.

وأضاف الدنبوقى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن هذه المادة موجودة فى القانون القديم، كما أنه لو تم في حالة كتب الكتاب عقد القران وقبل الدخول يكون للزوج الحق فى استرداد نصف الشبكه والهدايا بدعوي تسمى استرداد شبكة.

وتستعد الحكومة خلال الأيام المقبلة، لإرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للبرلمان، بعد التصديق عليه بمجلس الوزراء وبالقانون تم تخصيص بابا كاملًا للخطبة وهي:

-الخطبة وقراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هي وعد بزواج، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني للزواج الموثق.

- إذا تراجع أحد عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذي أداه، كما لا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

- إذا تراجع أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر؛ فله أن يسترد ما أهداه إن كان مازال موجودا.

- في حالة انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان مازال موجودا، أو ما يعادل قيمته يوم استرداده، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد الطرف الآخر شيئا من الهدايا.

- التراجع عن الخطبة لا يستوجب بناء عليه تعويضًا، إلا إذا ترتب عليه ضرر وفي هذه الحالة يحق للمتضرر حق طلب التعويض المناسب.
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