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حوادث

ضبط موظف بريد ينصب على المواطنين بسوهاج بزعم توظيف أموالهم

السبت 18/يناير/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (3 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) بقيام (موظف بالبريد ومدير شركة أعلاف - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طما بسوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأعلاف من خلال شركة الأعلاف ملك شقيقه ، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (470.000 أربعمائة وسبعون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون.

وأضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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