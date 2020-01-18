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محافظات

خلال أسبوعين.. فقدان 5 بحارة وغواص بالبحر الأحمر والأهالي يواصلون عمليات البحث

السبت 18/يناير/2020 - 02:38 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
فقدت محافظة البحر الأحمر خلال 15 يوما 5 بحارة وغواص فى وقائع مختلفة كان آخرها غواص شاب يدعي هاني عادل فقد أثناء رحلة صيد بطريقة الغوص بمدينة سفاجا، ليرتفع عدد المفقودين بالبحر الأحمر إلى ٦ مفقودين حيث فقد ش4 بحارة فى رحلة صيد وسقط صياد من مركب شمال رأس غارب، في أقل من 15 يوما، لم يتم العثور على أي منهم حتى الآن.. ويكثف الاهالى جهودهم للوصول إلى المفقودين الست. 

وناشد حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحرى السابق أصحاب اللنشات السياحية، البحث عن المفقودين وإبلاغ الجمعية في حالة العثور على أي منهم في محيط مياه البحر الأحمر.

وقبل 12 يومًا سجل تغيب ٤ صيادين من أبناء مدينة الغردقة أثناء رحلة صيد على متن "اسبيد توب"، ثم توالت الأحداث السلبية، باختفاء صياد آخر قبل أيام.. و يضاف واقعة جديدة باختفاء صياد البحر الأحمر، وسط تحركات لمحاولة الكشف عن مصير الصيادين المختفين.
خلال أسبوعين.. فقدان 5 بحارة وغواص بالبحر الأحمر والأهالي يواصلون عمليات البحث
خلال أسبوعين.. فقدان 5 بحارة وغواص بالبحر الأحمر والأهالي يواصلون عمليات البحث
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