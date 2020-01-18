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محافظات

القومي للمرأة بالبحيرة يقود مبادرة الرئيس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

السبت 18/يناير/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
انطلقت اليوم السبت أولى فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية "مراكب النجاة لمناهضة الهجرة الغير شرعية بمحافظة البحيرة برعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

وفى إطار ذلك نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد دورة تدريبية للرائدات حول مخاطر الهجرة غير الشرعية لمدة يومين تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ. 
وبإشراف جمال عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامه لشئون الفروع بالأمانة العامة بالقاهرة و ايزيس محمود مدير عام التدريب بالأمانة العامة بالقاهرة.

وتم خلال الدورة التدريبية عقد ورشتين عمل للرائدات الريفيات بالتضامن الاجتماعي والصحة ومحو الأمية بمشاركة 150 رائدة بقاعات مكتبه مصر العامة بدمنهور لتدريبهم على عدة محاور لتنفيذ حملة طرق الأبواب عن المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة).

وأكدت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة إلى أن البرنامج التدريبى للرائدات الريفيات حول" مخاطر الهجرة الغير شرعية" تطرق لعدة محاور منها  التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية ،والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنةو التركيز علي ريادة الاعمال والفرص المتاحة بالمشاريع القومية. وسبل الهجرة الآمنة، وأهمية التأهيل المهني.

وأشارت رشاد إلى بدء تنفيذ حملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير شرعية ضمن مبادرة "مراكب النجاة " للرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 20 يناير الجارى ولمدة ٣ايام فى 150 تابع للقرى بخلاف القرى والمراكز المصدرة للهجرة غير الشرعية ومنافذ الهجره بمتابعة قيادات من الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة ومشاركة أعضاء فرع المجلس ووائل فرج مدير عام وزاره الهجره ومني فهمي مدير عام التخطيط بوزارة الهجرة.
القومي للمرأة بالبحيرة يقود مبادرة الرئيس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
القومي للمرأة بالبحيرة يقود مبادرة الرئيس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
القومي للمرأة بالبحيرة يقود مبادرة الرئيس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
القومي للمرأة بالبحيرة يقود مبادرة الرئيس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
القومي للمرأة بالبحيرة يقود مبادرة الرئيس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
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