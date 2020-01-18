القومي للمرأة بالبحيرة يقود مبادرة الرئيس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

انطلقت اليوم السبت أولى فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية "مراكب النجاة لمناهضة الهجرة الغير شرعية بمحافظة البحيرة برعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.





وفى إطار ذلك نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد دورة تدريبية للرائدات حول مخاطر الهجرة غير ال شرعية لمدة يومين تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ.

وبإشراف جمال عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامه لشئون الفروع بالأمانة العامة بالقاهرة و ايزيس محمود مدير عام التدريب بالأمانة العامة بالقاهرة.





وتم خلال الدورة التدريبية عقد ورشتين عمل للرائدات الريفيات بالتضامن الاجتماعي والصحة ومحو الأمية بمشاركة 150 رائدة بقاعات مكتبه مصر العامة بدمنهور لتدريبهم على عدة محاور لتنفيذ حملة طرق الأبواب عن المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة ).





وأكدت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة إلى أن البرنامج التدريبى للرائدات الريفيات حول" مخاطر الهجرة الغير شرعية" تطرق لعدة محاور منها التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية ،والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنةو التركيز علي ريادة الاعمال والفرص المتاحة بالمشاريع القومية. وسبل الهجرة الآمنة ، وأهمية التأهيل المهني.



