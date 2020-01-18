29 فبراير النطق بالحكم في دعوى تتهم أردوغان بدعم الإرهاب





قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى ، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، والمقيدة تحت رقم 788 لسنة 2019 ، ضد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ، والتى طالب فيها باستصدار حكم باعتبار أردوغان داعم للإرهاب الموجه ضد مصر ، الى جلسة 29 فبراير للنطق بالحكم .





ووصف المحامي طارق محمود ، أردوغان بأنه الداعم الأول للإرهاب على مستوى العالم وأن بلاده أصبحت ملجأ للإرهابيين ويدعمهم ماديا ولوجيستيا ويوفر الملاذ الآمن لهم ، وأن تركيا أصبحت فى عهده قاعدة انطلاق لجميع العمليات الإرهابية على مستوى العالم .





وأشار محمود فى مرافعته، إلى أن تركيا بأوامر شخصية من هذا الإرهابى تحتضن جميع القنوات الموالية للإرهاب الداعمة للجماعة الإرهابية للتحريض على إسقاط الدولة المصرية والإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولنشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصري ، مضيفا أن أردوغان الداعم للارهاب فى مصر يعمل على تشويه صورة الدولة المصرية فى المحافل الدولية باعتباره من قيادات التنظيم الدولى للإخوان، بل انه يعد المرشد الفعلى لهذه الجماعة الإرهابية .