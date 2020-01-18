محافظ الدقهلية: محو أمية 10 آلاف مواطن خلال 2019

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن نجاح ما يقارب 10 آلاف مواطن خلال الدورات الامتحانية الأربع لمحو الأمية، وتسليم 5699 شهادة محو أمية لمن يجيد القراءة والكتابة بعد النجاح في "الاستكتاب" خلال العام الماضي.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تنفيذ 81 قافلة إعلامية بقرى المحافظة وفتح فصول محو الأمية وتسليم شهادات، في اطار التعاون والتنسيق بين هيئة تعليم الكبار ومديريات الصحة والأوقاف والمجلس القومي للسكان.



ومن جانبه قال أشرف حافظ مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالدقهلية إنه تم توقيع 7بروتوكولات تعاون مع جامعة المنصورة وثلاث جمعيات أهلية والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية والمنطقة الأزهرية ومديرية الأوقاف.