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اقتصاد

شكري: مبادرة المركزي لدعم شقق متوسطي الدخل ستكون لاعبا رئيسيا في 2020‎

السبت 18/يناير/2020 - 02:46 م
صدى البلد
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امنه عبد العظيم
كشف المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى ، أن عام 2019 شهد العديد من المنجزات بالنسبة لعمل الغرفة وعلي رأسها مبادرة البنك المركزي لدعم إسكان متوسطي الدخل.

وأوضح شكري في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن المبادرة جاءت نتيجة لجهد كبير من الغرفة مع البنك المركزي لمساندة الشريحة الوسطى، خاصة ان الدولة وفرت آلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل عبر برنامجها للإسكان الاجتماعى، ولكن الشريحة المتوسطة الاكثر طلبا لم تجد مساندة قوية لتوفير سكن خاصة مع تراجع قدرتها الشرائية. 

وتابع، أن المبادرة بدأت بعض جهات التمويل بالفعل في وضعها في اطار التنفيذ، واتوقع ان تحصل على حيز كبير من حجم سوق وحدات متوسطي الدخل في 2020.
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