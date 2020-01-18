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اقتصاد

رئيس غرفة التطوير العقارى: نستهدف تنظيم سوق الإعلانات

السبت 18/يناير/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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امنه عبد العظيم
قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى: إن الغرفة تستهدف تنظيم سوق الإعلانات عن المشروعات العقارية الجديدة، لوضع شروط تضمن جدية الشركات والمؤسسات المختلفة وتحفظ حقوق العملاء.

وأكد خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، أن أهم الضوابط والشروط هي حصول الشركة المعلنة علي قرار وزاري في المدن الجديدة أو ترخيص بالبناء في المناطق خارج المدن الجديدة.

وأوضح أن السوق العقاري يفتقد للبيانات التحليلية الدقيقة، وتوافر هذه المعلومات ضروري لاتخاذ قرارات سليمة تخص الاستثمار وتدعم التوجه السليم للمناطق الأكثر احتياجا.

وتابع أن دول الخليج سبقتنا في توفير بيانات دورية دقيقة عن الأسواق العقارية بها، ودبي علي سبيل المثال توفر بيانات يومية تقريبا.
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