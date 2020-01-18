محمد صفوت يحقق إنجازا تاريخيا ويتأهل لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس

نجح محمد صفوت نجم التنس المصري، في تحقيق إنجاز كبير بتأهله لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد غياب طويل عن المشاركة في بطولات الجراند سلام منذ 41 عامًا.



واستطاع صفوت تجاوز التصفيات المؤهلة للبطولة، عقب تغلبه على بطل روسيا إيفجيني دونسكوي المصنف 106 عالميا، بنتيجة 7-5، 6-4 في الدور النهائى لهذه التصفيات.



كان محمد صفوت صعد للنهائي بعدما تغلب على الفرنسي ألكسندر مولر بمجموعتين دون مقابل في نصف نهائي التصفيات.



يشار إلى أن محمد صفوت صعد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، حيث إنه أول لاعب تنس مصري يصعد للأولمبياد في التاريخ، وذلك عقب إحرازه ذهبية منافسات الفردي في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في أغسطس الماضي بالمغرب.