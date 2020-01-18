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اقتصاد

إسكان القاهرة: بناء 30 ألف وحدة للقضاء على العشوائيات بتكلفة 7 مليارات جنيه

السبت 18/يناير/2020 - 02:38 م
صدى البلد
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امنه عبد العظيم
أعلن اللواء هانى شنيشن مدير عام مديرية الإسكان فى محافظة القاهرة، أنه تم بناء أكثر من 30 ألف وحدة سكنية ضمن مخطط القضاء على العشوائيات فى الفترة من 2016 وحتى 2019، لافتا إلى أن تكلفة المشروعات بلغت 7 مليارات جنيه.

وأضاف مدير عام مديرية إسكان القاهرة، في كلمته على هامش افتتاح المرحلة الأولى من المرحلة الثانية فى الإسكان الاجتماعى لمدينة بدر، أنه سيتم الانتهاء من مناطق "معا" و "الخيالة" قبل نهاية 2020.

ويسلم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عددا من الوحدات السكنية، لمستحقيها من محدودى الدخل بمدينة بدر.
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