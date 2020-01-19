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برلمان

أمانة المهنيين المركزية بمستقبل وطن تواصل جولاتها بالمحافظات

الأحد 19/يناير/2020 - 06:03 ص
النائب محمود سعد،
النائب محمود سعد، أمين المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن
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أحمد أيمن
تستعد أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، بناءا على توجيهات النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وبرئاسة النائب الدكتور محمود سعد، وعلي شاور الأمين المساعد، باستكمال جولاتها في محافظات الجمهورية والتي ستبدأ اليوم الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام وتشمل "البحيرة والغربية وبورسعيد".

وقال النائب محمود سعد، أمين المهنيين المركزية، إن وفد الأمانة المركزية سيعقد عدة اجتماعات على المستوى التنظيمي مع أعضاء هيئة مكاتب المحافظات والمراكز، بجانب عقد لقاءات مع نقباء النقابات المهنية وممثليها بتلك المحافظات، مشيرا إلى أن الوفد سيشهد توقيع بروتوكولات تعاون مع الأجهزة المختلفة بالمحافظات.

وكانت أمانة المهنيين المركزية أجرت جولاتها الأولى في عدد من محافظات الصعيد وهي "الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج"، وتم التواصل مع أمانات المهنيين لمعرفة ما وصلوا إليه من أعمال ووضع خطط وآلية عمل جديدة والأحداث الجديدة التي تشهدها الساحة السياسية والحزبية، مع عقد لقاء مع نقباء النقابات المهنية والسماع لمشاكلهم والنظر في إمكانية التعاون معهم خدميا من خلال الهيئة البرلمانية للحزب، بجانب عمل زيارات دينية لترسيخ قيم التسامح والوحدة الوطنية من خلال ما تقدمه الأزهر والكنيسة والأوقاف من خلال مؤسساتها.
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