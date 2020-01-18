محافظ القاهرة: إنشاء 2472 وحدة وتسكينها في السلام بتكلفة 175 مليون جنيه

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن التعاون بين المحافظة ووزارة الإسكان أثمر عن العديد من المشروعات التى تستهدف توفير حياة كريمة وآمنة لطبقات الشعب المختلفة، بالحصول على مسكن ملائم وجيد بأسعار مناسبة.



ولفت محافظ القاهرة إلى أن جهود التعاون أسفرت عن إنشاء المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعى بحى السلام أول، والتى ضمت 2472 وحدة سكنية بتكلفة قيمتها 175 مليون جنيه وتم تسكينها بالكامل.



جاء ذلك خلال افتتاح وتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من مدينة بدر للإسكان الاجتماعى، وبحضور وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وأضاف اللواء خالد عبد العال، أن المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر تضم 147 عمارة تتكون من أرضى و5 أدوار متكررة بإجمالى 3582 وحدة سكنية، حيث تبلغ مساحة الوحدة 90 م2 شاملة جميع المرافق.



ولفت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل عمارات استثمارية وخدمات اجتماعية، تضم مسجدا وحضانة ومكتب بريد ومركزا طبيا ومدرسة تعليم أساسى ومنطقة خدمات إدارية، ومنطقتين للخدمات التجارية، بالإضافة إلى منطقة خدمات ترفيهية.