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اقتصاد

«مايكروسوفت» تحصد المركز الرابع في منح براءات الاختراع الأمريكية خلال 2019

السبت 18/يناير/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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وكالات
أظهرت بيانات أن شركة “مايكروسوفت” احتلت المركز الرابع من حيث المنح الأمريكية لبراءات الاختراع في العام الماضي، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب.

وقد تلقت ” مايكروسوفت ” 3,081 منحة لبراءات الاختراع في 2019، وفقًا لبيانات “آي إف آي” لخدمات براءات الاختراع.

والأخيرة من أكبر منصات البيانات المتعلقة ببراءات الاختراع في العالم.

وجاءت شركة “كانون” في المركز الثالث، حيث حصلت على 3,548 منحة.

ووصلت منح براءات الاختراع الأمريكية إلى مستوى قياسي العام الماضي، حيث بلغت 333,530 ، بارتفاع 15% عن 2018.

وحصلت الولايات المتحدة على الحصة الأكبر بنسبة 49%، وتلتها اليابان بنسبة 16%، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 7%، والصين بنسبة 5%.

يذكر أن مايكروسوفت حققت نتائج قوية فاقت التوقعات في الربع الثالث فى 2019، على خلفية نمو قوي لأعمال الحوسبة السحابية.

وبلغت أرباح الشركة 10.7 مليار دولار في الربع الثالث، بارتفاع 21%، مقارنة بالفترة المماثلة من 2018.

وهو ما فاق التوقعات بتحقيق أرباح قدرها 9.6 مليار دولار.

وقالت الشركة إن إيرادات الحوسبة السحابية التي تشمل Microsoft Azure وOffice 365 ارتفعت 36% بالربع الثالث إلى 11.6 مليار دولار.

كما صعدت إيرادات مايكروسوفت بنحو 14 % لتصل إلى 33.05 مليار دولار خلال الربع المالي الأول.

وذلك بالمقارنة مع 29.08 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات “مايكروسوفت” سوف تصل إلى 32.15 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات السحابة الذكية بنحو 27% لتصل إلى 10.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

كما ارتفعت عائدات “أزور” بنحو 59 % لكنها أقل من الزيادة في نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 63 %.
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