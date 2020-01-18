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ثقافة

ثقافة أسوان تنظم ورشة فنية للرسوم المتحركة .. صور

السبت 18/يناير/2020 - 08:33 م
ثقافة أسوان تنظم
ثقافة أسوان تنظم ورشة فنية للرسوم المتحركة
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظیم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية بمختلف بيوت وقصور التابعة لفرع ثقافة أسوان۰

وفى هذا الإطار قامت الإدارة العامة للثقافة السينمائية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية ورشة "رسوم متحركة" تدريب عمر فرج مخرج سينمائى بالمركز القومى للسينما .

وقد قام بإدارة الوشة الفنية يارا محمود وذلك بقصر ثقافة أسوان حيث من المقرر أن تستمر فعاليات الورشة حتى ٢١ من يناير الحالى وتستهدف تدريب ٢٣ متدرب .

ومن جانبه أوضح عمر فرج بأن هذه الورشة تقام بمناسبة الذكرى ال ٤٩ لإفتتاح مشروع السد العالى أعظم مشروع فى القرن العشرين .

وتحدث المخرج السينمائى فى اليوم الأول للورشة عن أنواع الرسوم الرسوم المتحركة ومنها ال2D،3D ، وأهم البرامج المستخدمة لإنتاج الرسوم المتحركة الحديثة .

وقال أنه بدأ العمل بالصلصال لإنتاج فيلم رسوم متحركة "زهرة اللوتس، السد العالى، رمز الصداقة"، بإستخدام برامج الكمبيوتر ، وهو من أهم البرامج المستخدمة لإنتاج الرسوم المتحركة الحديثة " ادوب بريمر، افتر ايفكت".
ثقافة أسوان تنظم ورشة فنية للرسوم المتحركة .. صور
ثقافة أسوان تنظم ورشة فنية للرسوم المتحركة .. صور
ثقافة أسوان تنظم ورشة فنية للرسوم المتحركة .. صور
ثقافة أسوان تنظم ورشة فنية للرسوم المتحركة .. صور
ثقافة أسوان تنظم ورشة فنية للرسوم المتحركة .. صور
ثقافة أسوان تنظم ورشة فنية للرسوم المتحركة .. صور
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