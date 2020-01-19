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برلمان

اليوم.. فؤاد بدراوي ضيف حلقات التثقيف السياسي بوفد بورسعيد

الأحد 19/يناير/2020 - 05:02 ص
فؤاد بدراوى سكرتير
فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد
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معتز الخصوصى
تستضيف لجنة الوفد العامة في بورسعيد، برئاسة محمد ناجى، مساء اليوم الأحد، القيادي الوفدي والنائب البرلماني فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، بالمقر الرئيسي.

ويأتى ذلك ضمن سلسلة حلقات التثقيف السياسي والتدريب لأعضاء الحزب وتأهيل الكوادر الوفدية على ممارسة العمل العام وفن الخطابة.

وينظم الحلقات ويديرها المحاسب نصر الزهرة نائب رئيس لجنة الوفد ببورسعيد، وهى الحلقة الرابعة من السلسلة وتدور حول الهرم الحزبي وتشكيلاته والهيكل التنظيمي واللائحة والنظام والخريطة السياسية الحزبية والاستحقاقات الانتخابية القادمة.
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