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برلمان

الوفد: مصر وضعت نفسها في مكانة مميزة على خريطة العالم الصناعية

السبت 18/يناير/2020 - 02:50 م
المهندس حمدي قوطة،
المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد
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معتز الخصوصى
أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن منتدى غاز شرق المتوسط فرصة لتحقيق نمو واعد في مجال الطاقة بالنسبة لمصر، خاصة في ظل وجود توجه مصري وخطة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة.

وقال المهندس حمدي قوطة، في بيان اليوم، السبت، إن منتدى غاز شرق المتوسط يكتسب قوته وأهميته من ثقل الدول المشاركة فيه ومدى الثروات التي تتمتع بها هذه المنطقة، وعلى وجه التحديد الغاز الطبيعي.

وشدد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، على أن طلب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا الانضمام بشكل رسمي إلى منتدى غاز شرق المتوسط أكبر دليل على أهميته ليس فقط على الصعيد الإقليمي وإنما أيضا بالنسبة للمجتمع الدولي.

وأضاف المهندس حمدى قوطة أن منتدى غاز شرق المتوسط يوضح أهمية وثقل مركز مصر إقليميا في صناعة الغاز الطبيعي، متابعا: "مصر بجهد وطني خالص استطاعت أن تضع نفسها في مكانة مميزة على خريطة العالم الصناعية والاستثمارية" .

يذكر أن المنتدى تأسس في يناير عام 2019، وتضم عضويته "مصر، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، والأردن، والسلطة الفلسطينية".
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