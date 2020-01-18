طفح صرف صحي وطحالب تشوه حمام موسي.. والإهمال يصل لقبة البرلمان

يتعرض مزار حمام موسي بطور سيناء لإهمال مستمر منذ سنوات ولم تفلح محاولات استثماره رغم إنه مزار علاجي وواحة طبيعية للنخيل، ويقع على شاطئ متميز فبعد انتهاء عقد الانتفاع به لأحد المستثمرين والذي استمر ٢٠ عاما بدون اي تطوير يذكر عانى الحمام من اهمال كبير وصل لحد انتشار الطحالب في البحيرات والعيون وكذلك الحشائش والطفح في الصرف الصحي.





وانتقد سكان طور سيناء الحالة المتردية التي وصل لها حمام موسي، مطالبين بتحسين الخدمات به، حيث قال حسين إسماعيل أحد المواطنين أن من المؤسف ان يصل حمام موسي لتلك الحالة من الإهمال والتجاهل رغم أنه مزار تاريخي وعلاجي هام.





وأضاف محمود عبد الله من شباب طور سيناء، أنه لابد من توفير خدمات للمواطنين في الحمام لانه هو المتنفس الوحيد لأبناء طور سيناء.





ووصل مسلسل إهمال حمام موسي لقبة البرلمان بعد ان تقدم النائب غريب حسان نائب دائرة طور سيناء بطلب إحاطة لإهمال ذلك المزار الهام وكلف البرلمان لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمعاينة الحمام واستدعاء وزير الآثار.





ورصد الوفد البرلماني من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إهمالا شديدا من جانب الحكومة، في شأن حمام موسى بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، خلال زيارة اللجنة إلى عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب حسان.





وقال النائب غريب حسان عضو المجلس عن المحافظة، أنه منذ ان أخذت المحافظة المكان، وهو يعانى من إهمال زائد عن الحد "المكان أصبح مملوء بالطحالب" .





وعقب النائب محمد شعبان رئيس الوفد البرلماني، بأن الإهمال الذى يعانى منه المكان لا يمكن السكوت عليه، وأن هذا المكان تجلى فيه الله لسيدنا الموسى، مؤكدًا أن اللجنة ستستدعى وزير السياحة والآثار لفتح الملف وبحث تطويره.



