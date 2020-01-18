طنطا يفاوض مدرب رايو فاليكانو الإسباني

تلقى خالد غنيم، المدير الفني المدير الفني لشباب رايو فاليكانو الإسباني، عرضًا من مسؤولي نادي طنطا، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.



واستقر مسؤولو طنطا على رحيل خالد المزين، عن الإدارة الفنية للفريق، في حال الخسارة من الجونة، بالمباراة التي تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل، ضمن فعاليات الجولة الـ14، من عمر مسابقة الدوري الممتاز.



وعلم موقع صدى البلد، أن غنيم تلقى عرضا لقيادة طنطا، خلال المرحلة المقبلة، إلا أنه وضع شرطين للموافقة على تدريب أبناء السيد البدوي، خلال المرحلة المقبلة.



واشترط غنيم اصطحاب معد بدني إسباني، للعمل معه في الجهاز، بجانب رحيل علاء عكاشة، مدير الكرة بالفريق، للموافقة على تدريب طنطا، وجاء طلب مدرب رايو فاليكانو، برحيل عكاشة بنصيحة من وكيل أعمال غنيم في مصر.



ويمر طنطا بموقف صعب في مسابقة الدوري الممتاز، حيث خاض الفريق 13 مباراة حتى الآن، فاز في مباراة وتعادل في 7 وخسر 5، ويحتل الفريق المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري وقبل الأخير برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن أسوان صاحب المركز الأخير.