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اقتصاد

حسنين: مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها دور أساسي للغرفة‎

السبت 18/يناير/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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امنه عبد العظيم
قال المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة عملت خلال العام الماضى على ملف مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع لأهميتها فى التنمية وكونها تمثل جزءا كبيرا من السوق وتواجه كثيرا من المشكلات فيما لا يوجد كيان يمثلها أمام الجهات الحكومية وأن الغرفة بدأت فى التواصل مع هذه الشركات وعقدت لقاء مع مجموعة من العاملين فى مدينة القاهرة الجديدة وستعقد مزيدا من اللقاءات الفترة المقبلة.

وأشار المهندس أمجد حسنين إلى أن الغرفة تهتم برفع كفاءة الشركات وثقل معلومات المطورين وفى هذا الصدد تخطط لإقامة عدد من الندوات واللقاءات للمطورين من الشركات بكافة مستوياتها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية متخصصة فى التنمية العقارية .

أوضح أن الجامعة الأمريكية لديها خبرة كبيرة فى الجزء العلمى والأكاديمي والتحليلى للمشروعات العقارية ومن خلال هذه الندوات ستقدم مجموعة من الخبرات المتراكمة وآليات التسويق والتحليل المالى وإدارة السيولة وهو يمثل فائدة كبيرة لصغار المستثمرين وإحداث زخم لكبار المطورين بتوفير كثير من المعلومات وتبادل الخبرات .

أضاف حسنين أن الغرفة عقدت عدة جلسات مع وزارة الإسكان خلال العام الماضى بشأن تفعيل المرحلة الثانية من نظام المشاركات مع المطورين والتى نتج عنها 9 عقود وقعت خلال 2019 وجأت مطالب الغرفة بعد تداعيات الإصلاح الاقتصادى كأحد الحلول الوقتية السريعة لمساندة الشركات فى ضخ السيولة المتوافرة لديها فى الإنشاءات بدلا من الأرض وأن هذه العقود بالتأكيد فى مصلحة الطرفين
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