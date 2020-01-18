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مرأة

زيادة عن اللزوم.. 7 أعراض لـ الحب المبالغ فيه تعرف عليها

السبت 18/يناير/2020 - 04:01 م
الحب
الحب
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آلاء حسن
عندما تقابل شخصًا ما لأول مرة يمكن أن تشعر بالمودة والإعجاب ويعتبر هذا أمرا مبهجا للغاية عندما تكون على أعتاب المراحل الأولى لعلاقة جديدة.

ويؤكد ويستبروك، طبيب العلاقات الأسرية، أن "الحب الحقيقي لا يريد أن تركز كل وقتك وطاقتك عليهما وحدهما بل يحترمون الالتزامات والأفكار والحدود الأخرى".

وكشف موقع healthline، عن أعراض الحب المبالغ فيه:
- الهطول بالهدايا
- المجاملة المبالغ فيها
- الاكثار من المكالمات والرسائل
- يحاولون إقناعك أنك رفقاء الروح
- ينزعجون عندما تضع الحدود
- الحاجة الماسة لك
- الشعور بعدم التوازن
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