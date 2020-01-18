خبير استثماري: العلاقات بين مصر والبنك الدولي ممتدة منذ سنوات ..فيديو

قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن العلاقات بين مصر والبنك الدولي علاقات جديدة وممتدة منذ سنوات كثيرة، مشيرا إلى أن البنك الدولي هو من قدر لمصر التمويل فى حدود 3 مليارات دولار، أثناء برنامج المشروع الاقتصادى.





وأكد هشام إبراهيم، أثناء مداخلته على قناة "إكسترا نيوز"، أن البنك الدولي يدعم العديد من المشروعات الهامة داخل مصر، مشيرا إلى أن تلك المشاريع لها أكثر من بعد، أهمها أن الجزء الأكبر من تلك المشروعات يعمل فى إطار البنية الأساسية، موضحا أن مصر لديها القدرة فى التوسع فى تلك المشروعات فى المستقبل، إضافة إلى أن تلك المشروعات تخدم على كثير من المواطنين خاصة فى المناطق المائية.





وأشار هشام إبراهيم ، إلى أن زيارة الوفد اليوم ذات أهمية كبيرة، نظرا الى تواجد وفد رفيع المستوى يبحث أوجه زيادة الاستثمار فى مصر.





وأوضح هشام إبراهيم، أن مصر بحاجة إلى البعد الفني الذي يقدمه البنك الدولى لتطوير مشروعاتها، مشيرا إلى انخفاض مستوى البطالة، الذي يعد من أهم المشروعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.



