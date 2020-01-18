خلال زيارة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام.. صور

فاجأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بزيارته المستشفى العام؛ للاطمئنان علي مستوي الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين وكفاءة تشغيل ماكينات الغسيل الكلوي.



وتفقد قسم عناية القلب بالمستشفى، بقوة تشغيل 17 سريرًا منهم 9 سرير أساسي، بالإضافة إلي 7 أسرة ما بعد القسطرة وسرير غرفة عزل، و5 أجهزة تنفس صناعي و17 مونيتور، والتي تتضمن توافر أعلى مستوى للخدمة الصحية.



وتفقد محافظ كفر الشيخ، قسم حضانات الأطفال بمستشفى كفر الشيخ العام، ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة للأطفال، والذي يضم 34 حضانًا، ومنهم 18 حضان أساسي و16 احتياطيًا، بالإضافة إلي 14 جهاز تنفس، منهم 12 أساسيًا و2 احتياطي، مشددًا علي رفع مستوى المنظومة الطبية.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الشيخ العام وذلك للاطمئنان على توافر المحاليل وفلاتر الغسيل الكلوي وسير العمل بالغسيل الكلوي وتوفير الرعاية الطبية لمرضى الغسيل الكلوي، والتي تضم 42 ماكينة غسيل كلوي، وموزعة علي 3 شيفتات، بالإضافة إلي 14 ماكينة غسيل كلوي احتياطي.



شدد محافظ كفر الشيخ، علي توفير فلاتر ماكينات الغسيل الكلوي بالمقاسات المناسبة طبقًا لاحتياجات المرضي.



واطلع المحافظ علي صرفيات الفلاتر وآخر صرفية، مع مراجعة مواعيد صيانة ماكينات الغسيل الكلوي وتقارير التشغيل، مؤكدًا علي توفير الأدوات والمستلزمات الطبية ورفع الرعاية الصحية المقدمة للمرضي مع الاهتمام بهم ورعايتهم.

