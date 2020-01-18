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اقتصاد

بحلول 2030.. ولاية رود ايلاند الأميركية تهدف إلى توليد كل الكهرباء من المصادر المتجددة

السبت 18/يناير/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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وكالات
وقعت حاكمة رود ايلاند، جينا ريموندو، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى جعل مصادر الطاقة المتجددة تقدم كل الكهرباء في تلك الولاية الأميركية بحلول 2030.

وبهذا الأمر تنضم رود ايلاند إلى بضع ولايات أميركية أخرى حددت هدفًا للطاقة النظيفة عند 100%، بما في ذلك هاواي وكاليفورنيا ونيو مكسيكو ومين ونيويورك وواشنطن وفرجينيا، وفقًا لمنظمة Enviroment America وهى جماعة بيئية تحث البلاد على انتاج كل الكهرباء من مصادر للطاقة النظيفة والمتجددة.

ومن المتوقع أن يتخطى طلب المستهلكين الأميركيين على الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية والكهرباء المولدة من المساقط المائية، الفحم والطاقة النووية لتصبح ثاني أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة في 2021.

ومن المتوقع أن يبقى الغاز الطبيعي الوقود الرئيسي لمحطات الكهرباء في أميركا لسنوات كثيرة بعد أن تخطى الفحم في 2016. لكن من المنتظر أن تتراجع حصة الغاز من 38% في مزيج توليد الكهرباء في 2020 إلى 37% في 2021 مع تزايد حصة المصادر المتجددة.

ووفقًا لتوقعات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن المصادر المتجددة سترتفع من 19% في 2020 إلى 22% في 2021 .
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