بتكلفة مالية تتجاوز 100 مليون جنيه محافظ الاسماعيلية يتفقد مشروع مجمع الصوامع الجديد بأبوصوير..صور

قام اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ والمهندس مبارك منصور رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب والمهندس هانى سعيد نائب مدير فرع القناة لشركة المقاولون العرب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بزيارة ميدانية لموقع مشروع صوامع الغلال الجديد الذى يجرى انشاؤه فى نطاق قرية أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير خلف مدينة المستقبل السكنية على طريق 36 الحربى.





يقام المشروع على مساحة خمسة أفدنة بما يوازى ما يزيد عن 20 ألف متر مسطح ويشمل إنشاء عدد 6 خلايا بسعة خمسة آلاف طن لكل منها باجمالى سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن والذى يتم تنفيذه تحت اشراف ادارة المشروعات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة .





كما رافق المحافظ خلال الزيارة السيد النخيلى رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وعدد من قيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية،

وخلال الزيارة أستمع المحافظ الى شرح تفصيلى مصور عن مكونات المشروع بالكامل والذى قدمه المهندس هانى سعيد المدير التنفيذى للمشروع.





وخلال تفقده لموقع المشروع أشار المحافظ الى أنه من المستهدف ضم مساحة آخرى ملاصقة للموقع بهدف اقامة 9 خلايا تخزينية بدلا من 6 خلايا لتصل السعة التخزينية الاجمالية الى نحو 45 ألف طن من الأقماح وتصل التكلفة الاجمالية النهائية للمشروع الى نحو 185 مليون جنيها ومن المقرر ألا تستغرق مدة التنفيذ أكثر من 18 شهرا على الأكثر باعتبار أنه أحد المشروعات القومية .





وتأتى زيارة المحافظ للمشروع لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذى ودفع عجلة العمل به، وبحث ومناقشة أية معوقات تعترض سبل التنفيذ وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها.



