تعالى أنت وأخوك .. مطعم لا يوظف سوى التوائم .. صور

عادة الإبتكار والإختلاف من أهم عناصر التسويق والنجاح في عصرنا الحديث، فالكل يبحث عن طرق مختلفة لفتح طريق جديد وكسب المال بطريقة مختلفة .



ونشر موقع " lolwot" فكرة ابتكرها توأم لجني المال في استراليا وهي عبارة عن مطعم فكرته تعتمد على توظيف التوأم معا في مكان واحد وهو مطعم للتوئم .



وأوضح الموقع أن الفكرة تبدو شيقة جدا، و لكن ليس بالضرورة أن يكون الزبائن توائم ، إلا أن كامل موظفي المكان هم من التوائم، حيث وضع صاحب المطعم شرط التوأم في التعيين سواء كانا رجلين أو فتاتين أو فتاة و رجل.



وأشار الموقع إلى أن هذا المطعم نال شهرة واسعة بسبب فكرته الجديدة حيث يتم تقديم الخدمة للزبائن من قبل توأم.