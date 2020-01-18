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منوعات

تعالى أنت وأخوك .. مطعم لا يوظف سوى التوائم .. صور

السبت 18/يناير/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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مريم صليب
عادة الإبتكار والإختلاف من أهم عناصر التسويق والنجاح في عصرنا الحديث، فالكل يبحث عن طرق مختلفة لفتح طريق جديد وكسب المال بطريقة مختلفة .

ونشر موقع " lolwot" فكرة ابتكرها توأم لجني المال في استراليا وهي عبارة عن مطعم فكرته تعتمد على توظيف التوأم معا في مكان واحد وهو مطعم للتوئم .

وأوضح الموقع أن الفكرة تبدو شيقة جدا، و لكن ليس بالضرورة أن يكون الزبائن توائم ، إلا أن كامل موظفي المكان هم من التوائم، حيث وضع صاحب المطعم شرط التوأم في التعيين سواء كانا رجلين أو فتاتين أو فتاة و رجل.

وأشار الموقع إلى أن هذا المطعم نال شهرة واسعة بسبب فكرته الجديدة حيث يتم تقديم الخدمة للزبائن من قبل توأم.
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