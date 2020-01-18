بسبب أعمال مترو الانفاق .. إغلاق كامل لعدة شوارع بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة ، غلق كامل لبعض الطرق ، في ظل قيامها بعمل تحويلات مرورية من أجل استكمال أعمال المرحلة الثانية والثالثة من محطتي القومية العربية والطريق الدائري ، وشمل ذلك :



- غلق للاتجاه القادم من شارع البوهى تجاه شارع القومية بداية من شارع طلحا حتى تقاطع شارع القومية مع شارع البوهى لمسافة 120 متر مع تحويل الاتجاه الاخر القادم من شارع البوهى اتجاه شارع القومية الى اتجاهين بعرض 6 متر لكل اتجاه



- غلق كامل للاتجاه القادم من شارع القومية اتجاه شارع البوهى بداية من شارع محمد صلاح حتى شارع عقبة بن نافع وذلك لمسافة 75 متر مع تحويل الاتجاه القادم من شارع القومية اتجاه شارع البوهى الى اتجاهين وذلك لمسافة 75 متر.





وتشمل أعمال الانشاءات الجديدة التي تسبب الغلق انشاء المحطة الرئيسية في شارع القومية مع البوهي ويستمر الغلق حتى الانتهاء من تنفيذ المحطة. وسيتم عمل فواصل خرسانية بارتفاع مناسب بشارع القومية في منطقة التحويلات بإتجاه شارع البوهى بالاتجاهين لفصل حركة السيارات.