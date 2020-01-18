AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

"مستقبل وطن" يواصل مبادرة "شتاء دافئ" ويوزع عددا من البطاطين علي الأسر الأكثر احتياجا بجنوب سيناء

السبت 18/يناير/2020 - 04:36 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
Advertisements
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة جنوب سيناء، مبادرة "شتاء دافئ" توزيع عدد من الغطاء الشتوي على الأسر الأكثر احتياجا، تزامنا مع برد الشتاء، ببندر الفيوم، وتحت رعاية جيفارا الجافي أمين الحزب بالمحافظة.

وقام حزب مستقبل وطن في مدينة رأس سدر، بتوزيع كمية كبيرة من البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا وذلك في التجمعات البدوية بالمدينة.

وقال أحمد حماد أمين تنظيم مدينة رأس سدر، أن تلك المبادرات الإنسانية تأتي في إطار اهتمام قيادات الحزب بالمحافظة برئاسة جيفارا محمد الجافي بالاهتمام والتواصل الاجتماعي الدائم مع جميع المواطنين ومساعدة الأسر الكريمة الأكثر احتياجا للتخفيف عنهم، مشيرا إلى أننا جميعا نعيش في مجتمع واحد ويجب علينا التواصل علي ارض الواقع معهم والاطلاع على احتياجاتهم الضرورية، لافتا إلى استمرار تلك المبادرة وغيرها.

وتأتى هذه المبادرات في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وتوجيهات الأمانة العامة في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين ودعم ومساندة الدولة بالإضافة إلى رفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توزيع بطاطين وسلع غذائية..نشاط مكثف لـ حزب مستقبل وطن بالمحافظات

"مستقبل وطن" يوزع 800 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا في المنصورة

مستقبل وطن يطلق عددا من الخدمات لأهالي الوراق في احتفالية كبرى

مستقبل وطن يوزع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا بحدائق الأهرام

مستقبل وطن ينظم معرضا خيريا للملابس الشتوية فى بورسعيد

مستقبل وطن بالفيوم يوزع غطاء الشتاء على الأسر الأكثر احتياجا

ترشيحاتنا

لطمة لـ أردوغان.. الاتحاد الأوروبي يقلص مساعداته لتركيا بنسبة 75%

شقق ومنح ورحلات حج.. 10 مزايا للأسر النموذجية بالقانون الجديد

هل تربطها علاقة رومانسية بـ على غزلان.. منة عرفة مطلوبة على جوجل

منة عرفة المثيرة للجدل.. 20 صورة تكشف علاقتها بـ علي غزلان وإطلالاتها الجريئة

لاختلاسه مليون جنيه.. إحالة أمين خزينة بنك القاهرة للجنايات

هل يجوز ليلا؟.. الإفتاء تحدد أوقات يكره فيها دفن الميت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره

انهيار حسام داغر فى جنازة والدته بالمجمع الإسلامي.. صور

مواصفات و صور شيفروليه إكوينوكس 2021 chevrolet equinox بعد تسريبها على الإنترنت