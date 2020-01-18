"مستقبل وطن" يواصل مبادرة "شتاء دافئ" ويوزع عددا من البطاطين علي الأسر الأكثر احتياجا بجنوب سيناء

واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة جنوب سيناء، مبادرة "شتاء دافئ" توزيع عدد من الغطاء الشتوي على الأسر الأكثر احتياجا، تزامنا مع برد الشتاء، ببندر الفيوم، وتحت رعاية جيفارا الجافي أمين الحزب بالمحافظة.





وقام حزب مستقبل وطن في مدينة رأس سدر، بتوزيع كمية كبيرة من البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا وذلك في التجمعات البدوية بالمدينة.





وقال أحمد حماد أمين تنظيم مدينة رأس سدر، أن تلك المبادرات الإنسانية تأتي في إطار اهتمام قيادات الحزب بالمحافظة برئاسة جيفارا محمد الجافي بالاهتمام والتواصل الاجتماعي الدائم مع جميع المواطنين ومساعدة الأسر الكريمة الأكثر احتياجا للتخفيف عنهم، مشيرا إلى أننا جميعا نعيش في مجتمع واحد ويجب علينا التواصل علي ارض الواقع معهم والاطلاع على احتياجاتهم الضرورية، لافتا إلى استمرار تلك المبادرة وغيرها.



