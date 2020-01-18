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أخبار البلد

رباب عبده: قانون الأحوال الشخصية يمس المجتمع لذلك وجب التأني لمصلحة الطفل

السبت 18/يناير/2020 - 04:31 م
قانون الاحوال الشخصية
قانون الاحوال الشخصية
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امل مجدي
قالت المحامية رباب عبده، والمسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث إن القانون يلمس القضايا الهامة التى تمس الرجل والمرأة، لذلك على مجلس النواب التأنى قبل الموافقة على أى قانون.

وأضافت عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من الضروري أن يقوم مجلس النواب بجلسات حوار مجتمعية لأن القانون يشكل المجتمع المصرى ككل ويجب أن نصل للحل الأمثل لمشاكلنا.


وأكدت أنه لا يستطيع تجاهل وجود مصلحة الطفل فى هذا الحوار المجتمعى لنخرج بقانون الأسرة،لافتة إلى أن كثرة القوانين المقدمة لمجلس النواب شئ حميد.

وأشارت إلى أنه يجب على البرلمان الحرص على المصلحة الفضلى للطفل، وما يتوائم مع المجتمع المصري ومشكلاته، وأن يجمع كل الاقتراحات المقدمة له ويقرها فى قانون واحد حتى لا يحدث بلبلة فى الشارع المصري.

ولفتت إلى أن القانون المقدم من الحكومة به الكثير من المزايا التى ستقضى على مشاكل كثيرة فى الأسر منها دخول الأب في الحضانة موضحة اعتراضها على الرؤيا وأتمنى أن تكون الاستضافة هى البديل لوصل صلة الرحم مع اهل غير الحاضن.

ونوهت أنه طالما نادى المجتمع بقانون ينص على عقاب الأهل التى تزوج اطفالها وهذا موجود فى القانون ،كما يحفظ القانون حق الزوجة من التعنت فى دفع المصروف ، وأقر بالحبس وغرامة 50 ألفًا لمن يعيد الزوجة لعصمته دون علمها فى الطلاق الرجعي .



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