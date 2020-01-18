لتبادل الخبرات.. محافظ المنيا ووفد كيني يتفقدون مشروع تطوير المناطق العشوائية

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم وفدًا من دولة كينيا، ضم أعضاء في البرلمان الكيني، ومسؤولين بإدارة الإسكان والتنمية الحضرية لمشروع تحسين المستوطنات الغير رسمية في دولة كينيا، بهدف التبادل المعرفي للاستفادة من تجربة مصر الرائدة في مجال تطوير المناطق العشوائية.





جاء ذلك بحضور، اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد، المهندس هشام جوهر نائب المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية

المهندس اسامه اسماعيل منسق ادارة المشروعات بالصندوق ، الدكتورة مروة أحمد مدير التمويل الدولي والمحلي في صندوق تطوير المناطق العشوائية ، الدكتور اشرف ابوالعيون المشرف العام على وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا والمهندس نيازي مصطفي مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة .





أوضح المحافظ، ان ملف تطوير المناطق العشوائية يحظي باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ،بهدف تطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.





ناقش المحافظ مع الوفد، تجربة محافظة المنيا في تطوير المناطق العشوائية طبقًا للتصنيف المستخدم "المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة"، وأساليب الحصر المختلفة والخطة القومية، والآليات المختلفة للتعامل ونماذج من مشروعات التطوير على مستوى المحافظة.





وأكد المحافظ أن أعمال تطوير مدينة العمال هي بمثابة استكمالًا لما تم البدء فيه في المنطقة، ويتضمن إعادة تخطيط المنطقة مع الالتزام الكامل بخطوط التنظيم والقوانين والاشتراطات البنائية المختلفة وما ورد بالمخطط التفصيلي للمدينة ليكون تنفيذ برنامج مشروع التطوير بأسلوب حضاري يتناسب مع أهمية المنطقة بالنسبة لموقع مدينة المنيا.





وقدم صندوق تطوير المناطق العشوائية عرضا تفصيليا حول المشاريع التي تم تنفيذها ،وكذلك الجاري العمل بها ، وتضمن العرض الاستراتيجية العامة للتعامل مع قضية المناطق غير الرسمية .





من جانبه أكد نائب المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية أن تلك الزيارة تأتي بهدف تبادل الخبرات والمعارف بين مصر وكينيا في مجال تطوير المناطق العشوائية ، وتم اختيار 3 محافظات ، وهي القاهرة والمنيا وبورسعيد ، للتعرف بصورة مباشرة وواقعية على تجربة مصر في هذا المجال، مشيدا بتجربة محافظة المنيا في تطوير المناطق العشوائية ،واصفا اياها بانها من افضل وانشط وحدات تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية .



