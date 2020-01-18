طقس شديدة البرودة.. الأمطار تواصل هطولها علي بورسعيد .. فيديو

واصلت أمطار نوة الفيضة الكبرى هطولها بغزارة علي محافظة بورسعيد وسط أجواء طقس شديد البرودة ممتد في ربوع احياء المحافظة لليوم الثالث علي التوالي



وتشهد محافظة بورسعيد، منذ صباح اليوم السبت، حالة من الطقس غير المستقر، وظهور الغيوم والامطار التي صاحبها رياح متوسطة وانخفاض شديد في درجات الحرارة.



يأتي ذلك في حين انتظم العمل بمرفق المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس، ويعمل كوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة بصورة طبيعية كما واصلت موانئ بورسعيد تسجيل دخول وخروج السفن وعمليات الشحن والتفريغ بصورة طبيعية



وأصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليمات مشددة إلى الأحياء والمديريات الخدمية برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدى 24 ساعة.