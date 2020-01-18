AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي ساقية مكى يستغيثون من ضعف إنارة الشوارع

السبت 18/يناير/2020 - 05:46 م
صدى البلد
Advertisements
كريم ناصر
أرسل عز الدين محمد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سوء حالة شوارع منطقة ساقية مكى بالجيزة.

وأوضح "عز الدين" أن منطقة ساقية مكى تحديدا الشوارع المجاورة لمحطة المترو بمحافظة الجيزة تعانى من قلة الإنارة بالشوارع وعدم وجود اعمدة انارة ما يثير الرعب فى قلوب المارة ليلا ويفسد المظهر الحضارى للحى، مطالبا المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي عين شمس يشكون من انتشار الباعة الجائلين

أهالي فيصل يشكون من الباعة الجائلين

أهالي الطريق الأبيض يشكون من تكسير الطرق

أهالى العرب بجسر السويس: نعاني من الزحام الناتج عن تكسير الطرق

أهالي منشية الصدر: شارع الجسر بلا أعمدة إنارة

أهالى كوبرى القبة يشكون من أعمدة الإنارة

ترشيحاتنا

حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور

رسميا.. وزير الرياضة يوافق على تطبيق الـVAR فى مباريات الدوري.. تفاصيل

١٠٠ جنيه ثمن تذكرة الموت في حادث طبيبات المنيا .. تفاصيل

حلفت على زوجتي بالطلاق لعدم فعل شيء وفعلته سهوا.. هل هي محرمة علي؟

تقدم لي شاب لخطبتي لكنه لا يصلي فهل أقبله .. علي جمعة يجيب

10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور

10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره

انهيار حسام داغر فى جنازة والدته بالمجمع الإسلامي.. صور