أهالي ساقية مكى يستغيثون من ضعف إنارة الشوارع

أرسل عز الدين محمد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سوء حالة شوارع منطقة ساقية مكى بالجيزة.



وأوضح "عز الدين" أن منطقة ساقية مكى تحديدا الشوارع المجاورة لمحطة المترو بمحافظة الجيزة تعانى من قلة الإنارة بالشوارع وعدم وجود اعمدة انارة ما يثير الرعب فى قلوب المارة ليلا ويفسد المظهر الحضارى للحى، مطالبا المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.