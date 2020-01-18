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رياضة

القناة يؤدي تدريبه الرئيسي استعدادا لمواجهة النجوم بالقسم الثاني

السبت 18/يناير/2020 - 04:00 م
القناة
القناة
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عبدالله هشام
أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريبه الرئيسي اليوم السبت استعدادا للمواجهة الهامة والمرتقبة أمام فريق النجوم في افتتاحية الدور الثاني من منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة. 

وكان القناة قد اكتفى بخوض مواجهة ودية خلال فترة التوقف أمام فريق بتروجيت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتواجد في تدريب الفريق رئيس نادي القناة عماد الخواجة من أجل دعم الفريق وتحفيز الفريق قبل هذه المواجهة الهامة والمرتقبة إضافة إلى نائبه إيهاب نشأت.

ويحتل فريق القناة المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني برصيد 19 نقطة بالتساوي مع فريق الداخلية بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة.
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