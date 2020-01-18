القناة يؤدي تدريبه الرئيسي استعدادا لمواجهة النجوم بالقسم الثاني

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريبه الرئيسي اليوم السبت استعدادا للمواجهة الهامة والمرتقبة أمام فريق النجوم في افتتاحية الدور الثاني من منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.





وكان القناة قد اكتفى بخوض مواجهة ودية خلال فترة التوقف أمام فريق بتروجيت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وتواجد في تدريب الفريق رئيس نادي القناة عماد الخواجة من أجل دعم الفريق وتحفيز الفريق قبل هذه المواجهة الهامة والمرتقبة إضافة إلى نائبه إيهاب نشأت.



