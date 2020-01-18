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مدير مصنع الإيثيلين: إنتاجنا يعد حجر الزاوية لمعظم المنتجات البترولية..فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 04:17 م
مدير مصنع الإيثيلين
مدير مصنع الإيثيلين
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قال هشام رياض، مدير مصنع إنتاج الإيثيلين، إن إنتاج الإيثيلين من قبل لم يكن يكفي الانتاج المحلى والتصدير، لذلك تم إنشاء مجمع إيثيدكو للبتروكيماويات.

وأضاف رياض، أثناء حواره مع قناة اكسترا نيوز، أن غاز الإيثيلين يدخل فى العديد من الصناعات، مثل إنتاج الكحول الإيثيلي والبولي ايثيلين.

وأشار إلى أن غاز الإيثيلين يعد حجر الزاوية لمعظم المنتجات البترولية، موضحا أن الإيثيلين يتم تصديره لبعض الدول التى تستخدمة لإنتاج البتروكيماويات الخاصة بها. 

وأوضح هشام رياض، أن الإيثيلين يتم تحويله من سائل إلى حبيبات، مشيرا الى ان تلك الحبيبات تعتبر الماده الخام لصناعه البلاستيك، بالاضافه إلى دخولها في صناعة السيارات.

وأكد ان المصنع صمم لإنتاج 460 ألف طن إيثيلين في السنة، مشيرا الى ان كميات الغاز المتواجدة حاليا تكفي صناعة البتروكيماويات.

وأفاد هشام رياض، أن هناك نسب ومواصفات عالمية معينة يتم الاعتماد عليها في الإنتاج، لتكون قيمة الغاز مساوية لقيمة الإيثيلين المنتج، بالإضافة إلى وجود بعض المنتجات الكيميائية الثانوية، مشيرا الى العملية الإنتاجية، يتم مراقبتها على مدار ال24 ساعه، نظرا الى ان معظمها معقدة بدرجة كبيرة.
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