برلمانى يطالب بمراجعة بعض القرارات المتعلقة بأهالى سيناء

قال النائب رحمى عبد ربه عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء إن العملية الشاملة سيناء 2018 بذلت جهدا كبيرا جدا فى تحقيق الأمن والأمان للأهالى، الأمر الذى أدى إلى تحسن الأوضاع.



وأشار عبد ربه فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك عددا من القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018 ، يجب مراجعتها ومنها قرار نقل محكمة العريش إلى محافظة الإسماعيلية ، والتى تمثل مشقة كبيرة بالنسبة للمواطنين لقطع مسافات طويلة للإسماعيلية يوميا لحضور المحاكمات ، مطالبا بعودة العمل فى محكمة العريش.



كما طالب عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء بزيادة حصة المواطن السيناوى من البنزين ، حيث يحصل كل أسبوعين على 40 لتر بنزين ، بإعتبارها مقننة ، وهذه الكميات قليلة ولا تكفى احتياجاته فى ظل المسافات البعيدة التى يقطعها ، ولابد أيضا من إعادة فتح محطات البنزين وليس محطة واحدة فقط.



كما ناشد بضرورة عودة عمل الصيادين الممنوعين من الصيد فى ميناء العريش ، خاصه وأن هناك 4 الاف أسرة متوقفة عن العمل منذ تاريخ 9 فبراير عام 2018، مطالبا أيضا بالسماح بدخول بعض البضائع بشكل كبير ومنها الفحم و الكاوتش و البويات.

