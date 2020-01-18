ريكاردو في حوار لـ صدى البلد: الزمالك منعني من الانتقال إلى الإسماعيلي.. وهاني زاده خلف وعده معي.. وهذا سر فشل التجربة البرازيلية في مصر

ريكاردو الفيس البرازيلي أحد المحترفين الذين انضموا لصفوف نادي الزمالك عام 2008 ولكنه سرعان ما رحل سريعا عن الفريق .. يتحدث مع صدى البلد عن مستحقاته المتبقية وعن لاعبي الزمالك في الجيل الحالي والمشكلة التي تواجه البرازيليين في الدوري المصري.



* جماهير الزمالك تود أن تعرف أين تلعب حاليا ؟



- أتواجد حاليا في فريق ميامي لكنني تعرضت لإصابة في الساق منعتني من المشاركة مع فريقي حتى الآن لكنني سأعود بعد أسبوعين، كما أمتلك أكاديمية لكرة القدم تسمى "بيفا فيتنام"



* هل تمتلك هذه الأكاديمية بشكل خاص؟



بالطبع حيث يشاركني في العمل بها مواطني البرازيلي روبيرتو كارلوس ويأتي البرتغالي لويس فيجو إلى الأكاديمية على فترات.



*ما علاقتك بروبيرتو كارلوس؟



نحن أصدقاء جدا وأدين له بالفضل في إنشاء هذه الأكاديمية حيث انه من شجعني على هذا العمل.



هل مازلت تتابع نادي الزمالك حتى الآن؟



بالتأكيد أنا أعشق جماهير نادي الزمالك ومازلت اتابع بعض المباريات للفريق لكن ليس بشكل دائم ولكنه لم يعجبني أداء اللاعبين المتواجدين حاليا.



ما الفرق بين لاعبي جيلك ولاعبي الجيل الحالي بالزمالك؟



- لا يوجد فرق كبير لكن الجيل الحالي حقق بطولات أكثر مننا وكان أخرها بطولة الكونفيدرالية بينما كنا غير موفقين في الحصول على البطولات في وجود النادي الأهلي.



* من وجهة نظرك، ما الفرق بين النادي الأهلي ونادي الزمالك؟



- النادي الأهلي أكثر تنظيما من الزمالك كما يمتلك لاعبين أبطالا يستطيعون اللعب تحت المزيد من الضغوطات بينما نادي الزمالك ليس جيدا على مستوى الإدارة .



من هو أخطر لاعب واجهته في صفوف الأهلي؟



- أبو تريكة دائما ما كان اللاعب الأخطر في صفوف الأهلي، زملائي دائما كانوا يشعرون بالقلق من أسلوب لعبه وأداؤه يشبه كثيرا زين الدين زيدان



* من هو أكثر لاعب لفت نظرك في صفوف نادي الزمالك؟



- لا يوجد سوى شيكابالا فأنا أحبه جدا حيث يمتلك العديد من المهارات التي تؤهله للعب في أكبر الأندية الأوروبية .



* هل أنهيت أزمة مستحقاتك مع نادي الزمالك عند زيارتك الأخيرة للقاهرة؟



الأزمة لم تنته بعد حيث اتفقت مع هاني زاده عضو مجلس إداراة نادي الزمالك على سدادها في وقت معين لكنه لم يحدث ذلك ، حيث حصلت على جزء من مستحقاتي ويتبقى جزء آخر لكنني أنتظره .



* هل مازلت تتواصل مع أحد لاعبي جيلك بنادي الزمالك؟



- إطلاقا،حيث لم أعد أتواصل مع أي شخص بنادي الزمالك سوى هاني زاده.



* هل تلقيت أحد العروض من أندية الدوري المصري بعد الرحيل عن الزمالك؟



- بالتأكيد ، حيث تلقيت عرضا من نادي الإسماعيلي المصري واتفقنا على كل الأمور الخاصة لكن الزمالك رفض أن يعطيني البطاقة الخاصة بي.



* لماذا لا يستمر اللاعبون البرازيليون في الدوري المصري لفترة طويلة؟



- التعامل من قبل الأندية المصرية "سيئ للغاية" حيث يتم التعامل معنا بأسلوب غير اعتيادي عن الذي تعودنا عليه في الخارج حيث يفتقر الدوري المصري للعديد من الأساليب الحديثة.



* من سيفوز بالدوري هذا العام؟



- لا أتابع جدول الدوري بشكل منتظم لكن في النهاية أتمنى فوز نادي الزمالك بكل البطولات.