تصديري للصناعات الكيماوية: اكتشافات الغاز الأخيرة أنعشت صناعة البلاستيك

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن حجم صادرات مصر من البلاستيك ومنتجاته بلغ 2 مليار دولار، لافتًا إلى أن اكتشافات الغاز الأخيرة تعطى دفعة قوية لصناعات البلاستيك ومشروعاته التى ترفع من سعر الغاز المصرى بنسبة 120 % .



وأوضح أبو المكارم للإعلامى محمد غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن تركيا تستورد 16 % من منتجات البلاستيك المصرية، وأن مصر تحولت من دولة مستوردة لـ 80 % من احتياجاتها إلى أهم الدول المنتجة لصناعات البلاستيك ، مشيرًا الى ضرورة التوسع فى انشاء مصانع لإنتاج البولى إيثيلين والبروبلين لزيادة الصادرات إلى اسواق العالم .



من جانبه قال ممدوح عافية رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك الأهلى، أن البنك يدعم رجال مشروعات الصناعات البلاستيكية لفتح أسواق جديدة فى دول العالم ، وزيادة فرص التصدير الى جانب تعريفهم بخدمات مبادرة رواد النيل ، التى تستطيع مساعدتهم فى تصنيع خامات التصنيع بدلًا من استيرادها .



وأضاف عافية أن مصر تستورد 150 ألف طن من خامات البلاستيك، يمكن توفير نفقاتها بتشجيع الاستثمارات بهذا القطاع ، لافتًا إلى أن البنك الأهلى يضخ 2 مليار جنيه فى مشروعات تدوير البلاستيك لافتًا إلى أنه يتم التوسع فى إنشاء مراكز رواد النيل لزيادة الفرص الاستثمارية فى مصر .