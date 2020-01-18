بهاء أبو شقة: حزب الوفد سيظل مدافعا بقوة عن الدولة المصرية

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد سيظل مدافعا بقوة عن الدولة المصرية وأرضها ضد ما يهدد سلامتها واستقرارها، مشددا على أن الدفاع عن الدولة واجب وطني تربى عليه جميع أعضاء الوفد.





جاء ذلك خلال لقائه ياسر جمال، المفوض العام للتجمع العربي للسلام، والوفد المرافق له، مساء اليوم السبت، بحضور الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا للحزب، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا، ورئيس تحرير جريدة الوفد.





وأوضح "أبو شقة" أن حزب الوفد ينبع من ضمير الأمة لأنه ظل محتفظًا بمبادئه الأصلية لمدة مئة عام برغم ما واجهه من ظروف، مؤكدا أنه سيظل محتفظا بمبدأ "الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة" وهو القول الخالد لزعيم ثورة ١٩١٩ وأول زعيم لهذا الحزب، وهو سعد زغلول.



