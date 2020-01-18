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برلمان

رئيس حزب الوفد: نؤيد الرئيس السيسي لمواقفه الوطنية .. صور

السبت 18/يناير/2020 - 05:34 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمواقفه الوطنية وحرصه على بناء دولة ديمقراطية حديثة، موضحا أن حزب الوفد دائما ينحاز لمصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال لقائه ياسر جمال، المفوض العام للتجمع العربي للسلام، والوفد المرافق له، مساء اليوم السبت، بحضور الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا للحزب، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا، ورئيس تحرير جريدة الوفد.

وأشار "أبو شقة" إلى أن معارضة حزب الوفد معارضة وطنية وليس تصيد أخطاء، وإنما تقوم على جناحين الأول موضوعي بعرض الأخطاء، والآخر بناءة من خلال وضع الحلول.

وأوضح "أبو شقة" أن مصر دائما كانت قلب وروح ووجدان الوطن العربي، فهي أول من انتبه لخطر التطرف ومن حارب الإرهاب نيابة عن العالم.

وأكد "أبو شقة" أن حزب الوفد على مدار تاريخه ظل مناصرًا لقضايا الأمة العربية فهو مؤمن بالسلام والديمقراطية، ويطالب بتفعيل المادة ٥ من الدستور التي تنص على أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته.
رئيس حزب الوفد: نؤيد الرئيس السيسي لمواقفه الوطنية .. صور
رئيس حزب الوفد: نؤيد الرئيس السيسي لمواقفه الوطنية .. صور
رئيس حزب الوفد: نؤيد الرئيس السيسي لمواقفه الوطنية .. صور
رئيس حزب الوفد: نؤيد الرئيس السيسي لمواقفه الوطنية .. صور
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