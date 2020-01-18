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فن

مصر والسعودية تستضيفان الدورة الـ 22 لمهرجان ترى كور الفرنسي

السبت 18/يناير/2020 - 05:28 م
مهرجان تري كور الفرنسي
مهرجان تري كور الفرنسي
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محمد نبيل
في سابقة هي الأولي عربيا تستضيف مصر والسعودية الدورة ال22 لمهرجان تري كور الفرنسي الدولي للأفلام القصيرة جدا خلال الفترة من 5 وحتي 14 يونيو المقبل . فعاليات المهرجان يتابعها الجمهور المصري والسعودي في نفس التوقيت تقريبا بمدن القاهرة والإسكندرية وجدة.

يقول الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان : ان نجاح الدورة الـ 21 التي أقيمت العام الماضي وردود الفعل حولها ساهم في تلقينا أكثر من عرض عربي لإستضافة المهرجان واقامتة بأكثر من دولة في نفس التوقيت في سابقة هي الأولي التي تستضيف فيها دولتان عربيتان فعاليات مهرجان واحد.

وأضاف أن الأشقاء السعوديين كانوا الأكثر جدية خاصة وأن المملكة تشهد انفتاحا ثقافيا وترفيهيا غير مسبوق وبدأنا في الاتصال بالجانب الفرنسي الذي أبدى ترحيبا في إقامة المهرجان لأول مرة بالسعودية ومصر.

ومن جانبه أعلن محمود عبد الحليم مدير المهرجان : أن لجنة تحكيم ستضم في عضويتها نخبة من النجوم وصناع السينما في مصر والسعودية.

وكشف "عبد الحليم " عن اطلاق مسابقة جديدة موازية باسم vs film للأفلام التي لاتتجاوز مدتها الي 5 دقائق وهي المسابقة الأولى عربيا.

جدير بالذكر أن المهرجان إنطلق في فرنسا عام 1999 وهو واحد من أكبر المهرجانات السينمائية الدولية في العالم للأفلام القصيرة التي لاتتجاوز مدتها ال3 دقائق وتعرض أفلامه في أكثر من 30 دولة و110 مدينة في العالم بتوقيت واحد واستضافت مصر المهرجان لأول مرة في المنطقة العربية منذ 6 سنوات وكرم المهرجان في دورته الماضية بمصر كل من النجوم لبلبة وسوسن بدر وفتحي عبد الوهاب.
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