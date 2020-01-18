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رياضة

تشكيل الإنتاج الحربي وحرس الحدود قبل موقعة السلام

السبت 18/يناير/2020 - 05:41 م
الانتاج الحربي وحرس
الانتاج الحربي وحرس الحدود
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عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الإنتاج الحربي منافسه حرس الحدود بعد قليل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة ال14 من بطولة الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي لمواجهة فريق حرس الحدود كالتالي :

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد شديد - معاذ الحناوي - محمد بازوكا - أحمد مجدي

الوسط: محمود عادل - إبراهيم عبدالخالق - محمد عادل

الهجوم: محمد فييرا - باسم مرسي - موسى دياورا

وأعلن طارق العشري تشكيل حرس الحدود كالتالي :

حراسة المرمى: أحمد محمود السعدني.

الدفاع: عمرو الحلواني - مصطفى زناري - خالد سامي - حسن مجدي.

الوسط: مصطفى جمال - أحمد فتحي فيلكيس - حامد خالد الجابري.

الهجوم: أنطوني لوكاسا - أحمد عبدالباسط "شرويدة" - محمد عبد اللطيف "جريندو".
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