تشكيل الإنتاج الحربي وحرس الحدود قبل موقعة السلام

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الإنتاج الحربي منافسه حرس الحدود بعد قليل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة ال14 من بطولة الدوري الممتاز .



وجاء تشكيل مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي لمواجهة فريق حرس الحدود كالتالي :



حراسة المرمى: عامر عامر



الدفاع: أحمد شديد - معاذ الحناوي - محمد بازوكا - أحمد مجدي



الوسط: محمود عادل - إبراهيم عبدالخالق - محمد عادل



الهجوم: محمد فييرا - باسم مرسي - موسى دياورا



وأعلن طارق العشري تشكيل حرس الحدود كالتالي :



حراسة المرمى: أحمد محمود السعدني.



الدفاع: عمرو الحلواني - مصطفى زناري - خالد سامي - حسن مجدي.



الوسط: مصطفى جمال - أحمد فتحي فيلكيس - حامد خالد الجابري.



الهجوم: أنطوني لوكاسا - أحمد عبدالباسط "شرويدة" - محمد عبد اللطيف "جريندو".