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برلمان

بهاء أبو شقة: حزب الوفد سيظل نصيرًا لكل الوطن العربي

السبت 18/يناير/2020 - 05:30 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد سيظل نصيرا لكل الوطن العربي، وأنه سيقف ويتصدى لكل محاولة للنيل من استقرار أي دولة عربية أو التدخل في شئونها.

جاء ذلك خلال لقائه ياسر جمال، المفوض العام للتجمع العربي للسلام، والوفد المرافق له، مساء اليوم السبت، بحضور الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا للحزب، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا، ورئيس تحرير جريدة الوفد.

وأشار "أبو شقة" إلى أن الشعوب العربية هي من تقرر مصيرها بنفسها دون تدخل في إرادة وحق الشعوب، ودون تدخلات أجنبية أيا كان هذا التدخل، مؤكدا أن الوفد يؤمن بالسلام لا الاستسلام.

ورحب "أبو شقة" بكل صوت للحرية والديمقراطية في بيت الأمة إعمالا بالمبادئ والقيم التي دافع عنها حزب الوفد.
بهاء أبو شقة: حزب الوفد سيظل نصيرًا لكل الوطن العربي
بهاء أبو شقة: حزب الوفد سيظل نصيرًا لكل الوطن العربي
بهاء أبو شقة: حزب الوفد سيظل نصيرًا لكل الوطن العربي
بهاء أبو شقة: حزب الوفد سيظل نصيرًا لكل الوطن العربي
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