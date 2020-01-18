حكايات ونوادر الإخوان في زمن الحكم والسلطان.. كتاب جديد لمصطفى بكري

صدر عن "كتاب اليوم" الصادر عن مؤسسة "أخبار اليوم" أحدث إصدارات الإعلامي والبرلماني"مصطفي بكري"بعنوان"حكايات ونوادر الإخوان في زمن الحكم والسلطان".



ويغوص الكتاب في التفاصيل الاجتماعية الصغيرة،وممارسات وسلوك جماعة الإخوان الإرهابية، ومندوبها في القصر الرئاسي،خلال فترة تولي الإخواني الراحل"محمد مرسي"رئاسة البلاد.



ويحكي الكتاب، الذي سيعرض في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة من خلال شهود العيان، الحراس، والطباخين، كيف تحول القصر الرئاسي إلى مطبخ متنقل،تقام فيه الولائم،وتعد فيه المؤامرات،وتعقد فيه الصفقات،ويعلو فيه صوت المرشد علي صوت الرئيس،ويعيث فيه الأبناء والأقارب فسادا.



والكتاب عبارة عن كوكتيل، من الكوميديا الساخرة التي صدروها خلال سنة حكم الإخوان لمصر، ومندوبهم في القصر الرئاسي "محمد مرسي".