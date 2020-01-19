الإسكندرية للبترول: نستهدف 3 مليارات جنيه استثمارات جديدة

قال الكيميائى مدحت بهجت رئيس الشركة، إنها تستهدف تكرير 9. 4 مليون طن من الزيت الخام وإنتاج حوالى 85 ألف طن بوتاجاز وحوالى 3ر1 مليون طن نافتا و485 ألف طن ترباين وحوالى 2ر1 مليون طن سولار وحوالى 2ر1 مليون طن مازوت فضلًا عن استخدام 591 ألف طن من المازوت المنتج فى إنتاج الزيوت بجانب إنتاج الزيوت المتعادلة والمذيبات.



جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لاجتماعات الجمعيات العمومية لشركات أسيوط والعامرية لتكرير البترول والإسكندرية للبترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى الجديد 2020 / 2021.



وحضر فعاليات الجمعية كلا من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات التجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والمالية وقطاع الأعمال العام ومركز معلومات مجلس الوزراء.



وأضاف أن إجمالى الاستثمارات المستهدفة يبلغ حوالى 3 مليار جنيه استثمارات جديدة فى مشروعات تطوير وتحسين كفاءة الطاقة ومشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة وتطوير نظم الأمن الصناعى وكذلك الأعمال الخاصة بالمنطقة الجغرافية ، وأوضح أن العام سيشهد بدء إنشاء مشروعين جديدين وهما وحدة معالجة السولار بالهيدروجين إلى جانب وحدة تقطير جوى فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتوفير منتجات بترولية بالمواصفات العالمية.

