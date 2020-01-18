تقرير دولى: 435 مليون دولار خسائر الخطوط الجوية الكويتية

كشف موقع flightglobal المهتم بشؤون الطيران تعرض الخطوط الجوية الكويتية لخسائر فادحة.



أوضح الموقع فى تقرير له أن خسائر الخطوط الجوية زادت إلى 131.9 مليون دينار كويتي (435 مليون دولار) ، أي ما يعادل أكثر من 17 مليون دولار من الخسائر لكل طائرة في أسطولها.



وذكر الموقع أن إيرادات الخطوط الجوية الكويتية ارتفعت إيراداتها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بنسبة 10٪ إلى 344 مليون دينار.



في حين خفضت تكاليف الموظفين الإجمالية بنسبة 11 ٪ ، حيث كانت شركة الطيران مثقلة بارتفاع حاد في نفقات الوقود، بزيادة أكثر من الثلث لهذا العام .



كما اضطرت الخطوط الجوية الكويتية إلى مضاعفة تكاليف الصيانة.



ارتفعت خسائر الشركة الكويتية التشغيلية للعام بنسبة 40٪ ، حيث بلغت 120 مليون دينار كويتي ، في حين ارتفعت الخسائر الصافية بنسبة 25٪ إلى 131.9 مليون دينار كويتي.



وذكر التقرير أن الخطوط الجوية الكويتية أنه في نهاية عام 2018 ، بلغت الخسائر المتراكمة 416 مليون دينار كويتي ، وأن التزاماتها تجاوزت أصولها بمبلغ 208 مليون دينار كويتي.



يُشار الي ان الخطوط الجوية الكويتية كانت تشغل 25 طائرة في عام 2018 ، منها 17 في عقد إيجار تشغيلي.



يتكون أسطولها حاليًا من 27 طائرة ، وفقًا لبيانات Cirium ، بما في ذلك 10 طائرات بوينج 777-300ER ، وخمس طائرات إيرباص A330-200 ، و 12 طائرة إيرباص أحادية ، منها طائرتان A320neos.