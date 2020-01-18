تميم يعدل قانون العقوبات.. حبس 5 سنوات وغرامة 27 ألف دولار لكل من يتعرض للشأن العام القطري..ومراقبون يؤكدون: انتهاك لحقوق الإنسان

*هيومن رايس ووتش :

تقيّد في شكل كبير مساحة حرية التعبير

*أستاذ قانون بجامعة قطر :

إنتهاك صريح للدستور ولجميع العهود والمواثيق الحقوقية

*وناشط سياسي :