شاهد.. لحظة انهيار سيلين ديون من البكاء على رحيل أمها أمام الجمهور

في مشهد مؤثر على فقدان امها، بكت المطربة العالمية سيلين ديون بحرقة على وفاة أمها وهي على خشبة المسرح، أمام جماهيرها اثناء احيائها عرض بمدينة ميامي أمس الجمعة، بعد يوم واحد فقط من وفاة والدتها عن عمر يناهز الـ 92 عامًا.



وحاولت المطربة، البالغة من العمر 51 عامًا ، ان تمنع دموعها وهي تتوقف مؤقتًا لإخبار المعجبين بأنها "على ما يرام" ، وقالت إنها ممتنة لأن أسرتها بأكملها كانت قادرة على توديع امها قبل وفاتها، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة"ديلي ميل" البريطانية



وبعد هذه الكلمات المؤثرة دخلت سيلين بعد ذلك في نوبة بكاء عاطفي أثناء تواجدها على خشبة المسرح في ولاية فلوريدا بعد أن أعلنت في وقت سابق عن وفاة امها تيريز في منزلها بمونتريال.

