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برلمان

ياسر الهضيبي: الوفد أقدم الأحزاب السياسية في العالم

السبت 18/يناير/2020 - 05:51 م
الدكتور ياسر الهضيبي،
الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمي للحزب، إن حزب الوفد صاحب تاريخ وطني يمتد إلى مئة عام وهو حزب تم تأسيسه من قبل الشعب المصري ولم يؤسس بقرار، مؤكدا أنه أقدم الأحزاب السياسية في العالم، وأقدم من حزب المؤتمر الهندي والشيوعي الصيني وكثير من الأحزاب السياسية العريقة في العالم.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ياسر جمال، المفوض العام للتجمع العربي للسلام، والوفد المرافق له، مساء اليوم السبت، بحضور اللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا للحزب، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا، ورئيس تحرير جريدة الوفد.

وأضاف "الهضيبي" أن حزب الوفد ترأسه المستشار بهاء الدين أبو شقة، الزعيم الرابع للحزب، مشيرا إلي أن الدكتور ياسر جمال المفوض العام للتجمع العربي للسلام هو ومجموعة من زملائه من الدول العربية قاموا بإجراء اتصال هاتفي معه وطلبوا تكريم المستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس حزب الوفد.

وأوضح "الهضيبي" أن أبو شقة هو رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب وعالم وفقيه دستوري يطلق عليه سنهوري العصر والسنهوري هذا أكبر مشرع في تاريخ الدولة العصرية الحديثة.
ياسر الهضيبي: الوفد أقدم الأحزاب السياسية في العالم
ياسر الهضيبي: الوفد أقدم الأحزاب السياسية في العالم
ياسر الهضيبي: الوفد أقدم الأحزاب السياسية في العالم
ياسر الهضيبي: الوفد أقدم الأحزاب السياسية في العالم
ياسر الهضيبي: الوفد أقدم الأحزاب السياسية في العالم
ياسر الهضيبي: الوفد أقدم الأحزاب السياسية في العالم
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