بعد موافقة الوزير.. مؤتمر صحفي بـ الجبلاية للإعلان عن تفاصيل الـ var

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقد مؤتمر صحفى فى قادم الأيام من أجل الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو الـ var فى الدورى الممتاز.



كان اتحاد الكرة قد اتخذ سبيل التأجير التمويلى فى كل المعدات على ان تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وبما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد .



ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تقنية الفار في مصر منافسات الدور الثاني للمسابقة المحلية، كما سيتم استخدامها في مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك التي ستقام في الإمارات.



ومن المنتظر أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل خلال الأيام القادمة، والإعلان الرسمي عن موعد تطبيق تقنية الفار بـ الدورى المصري الممتاز بما يكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها.



وتخطت تكلفة تدريب الحكام على تقنية الفيديو والمعسكر الجاري فى الملعب الفرعى باستاد القاهرة الـ 18 مليون جنيه من أجل تأهيل قضاة الملاعب والاستعانة بهم فى مباريات الدورى المحلى بداية من الدور الثاني.



يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إجراءات تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركة الأجنبية المعنية بتطبيق تقنية "الفار" في منافسات الدوري المصري لكرة القدم بعد اتفاق الاتحاد مع الشركة على كافة البنود، وأبرزها أن يستمر العقد لمدة 3 سنوات ونصف السنة.