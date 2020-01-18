ضبط عصابة خطفت طفلا وطلبت فدية 3 ملايين جنيه بالشرقية.. تفاصيل

وردت معلومات لقطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية مفادها قيام عاطل 24 سنة ، وعامل 18 سنة مقيمين بقرية الصنافين دائرة مركز منيا القمح، وربة منزل 33 سنة مقيمة بناحية الكسارة دائرة قسم الصالحية الجديدة وأصل إقامتها رفح بشمال سيناء" ؛ بالإتفاق فيما بينهم على قيام الأخيرة بإختطاف أحد الأطفال وتسليمه للمتهمين الأول والثانى وطلب مبلغ مالى كفدية من أهله نظير إعادته.وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم من خلال بعض الأكمنة أسفر احدها عن ضبطهم بمنطقة كوبرى الوحدة دائرة قسم فاقوس وبرفقتهم طفل 3 سنوات.وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بها وإعترفوا بقيامهم بإختطاف الطفل حيث قررت الأخيرة بسابقة تعرفها على المتهم الأول وارتباطهما بعلاقة عاطفية وإتفاقها معه والثانى على قيامها بإختطاف أحد الأطفال ومساومة أهله على مبلغ 3 ملايين جنيه كفدية.وفى سبيل تنفيذ مُخططهم قامت صباح اليوم بالتسلل إلى منزل جارها مزارع 38 سنة ومقيم بالمنطقة محل إقامتها وقامت بإختطاف "الطفل" والتوجه لمنطقة ضبطهم لتسليمه للمتهمين الأول والثانى لإخفائه ومساومة أهله.وبسؤال والد الطفل قرر أنه عقب إستيقاظه صباح اليوم إكتشف عدم تواجد إبنه وأنه كان يقوم بالبحث عنه ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة واخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.