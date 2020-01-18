AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط عصابة خطفت طفلا وطلبت فدية 3 ملايين جنيه بالشرقية.. تفاصيل

السبت 18/يناير/2020 - 06:05 م
خطف - ارشيفية
خطف - ارشيفية
Advertisements
مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى اختطف طفلا لمساومة أهله وطلب فدية 3 ملايين جنيه بالشرقية بعد اقل من ١٢ ساعة من ارتكاب الجريمة.

أقرأ ايضا | 
وزير الداخلية لطلبة الشرطة من أبناء الشهداء: فخورون بانضمامكم إلينا

وردت معلومات لقطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية مفادها قيام عاطل 24 سنة ، وعامل 18 سنة مقيمين بقرية الصنافين دائرة مركز منيا القمح، وربة منزل 33 سنة مقيمة بناحية الكسارة دائرة قسم الصالحية الجديدة وأصل إقامتها رفح بشمال سيناء" ؛ بالإتفاق فيما بينهم على قيام الأخيرة بإختطاف أحد الأطفال وتسليمه للمتهمين الأول والثانى وطلب مبلغ مالى كفدية من أهله نظير إعادته.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم من خلال بعض الأكمنة أسفر احدها عن ضبطهم بمنطقة كوبرى الوحدة دائرة قسم فاقوس وبرفقتهم طفل 3 سنوات.

وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بها وإعترفوا بقيامهم بإختطاف الطفل حيث قررت الأخيرة بسابقة تعرفها على المتهم الأول وارتباطهما بعلاقة عاطفية وإتفاقها معه والثانى على قيامها بإختطاف أحد الأطفال ومساومة أهله على مبلغ 3 ملايين جنيه كفدية.

وفى سبيل تنفيذ مُخططهم قامت صباح اليوم بالتسلل إلى منزل جارها مزارع 38 سنة ومقيم بالمنطقة محل إقامتها وقامت بإختطاف "الطفل" والتوجه لمنطقة ضبطهم لتسليمه للمتهمين الأول والثانى لإخفائه ومساومة أهله.

وبسؤال والد الطفل قرر أنه عقب إستيقاظه صباح اليوم إكتشف عدم تواجد إبنه وأنه كان يقوم بالبحث عنه ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة واخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة تحرر حفيد تاجر دون دفع مليون جنيه فدية لخاطفيه بالشرقية

فدية نصف مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف طفل الشرقية

مكبل اليدين والقدمين.. الأمن العام يحرر رجلا عربيا بعد خطفه واحتجازه

بعد مطاردة فى جبال أسيوط .. ضبط 3 من المتهمين باختطاف شخص وطلب فدية

ضبط 5 عاطلين خطفوا طفلًا في الإسكندرية وطلبوا فدية 2 مليون جنيه

جريمة هزت العامرية.. كيف ألقت ضربة العمر بالشياطين الخمسة في السجن

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. ارتباط ياسمين عبد العزيز.. خطوبة منة عرفة.. نادية لطفى فى العناية المركزة

عايدة رياض تكشف تفاصيل إصابتها بمرض السرطان ..فيديو

حكم من يصلى الظهر وأذن العصر هل يكمل صلاته؟

الرقابة الإدارية تضبط عصابة متخصصة في جرائم النقد الأجنبى

أخبار الرياضة| السيناريو السيئ ينتظر أزارو.. الزمالك يوافق على إعارة 3 لاعبين.. أزمة جديدة لـ النني مع بشكتاش

مسئول سابق بـ الإسماعيلي يفجر مفاجأة بشأن عبدالله السعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته

حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور

10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره